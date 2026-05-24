Zwei Personen verletzen sich bei Brand in Dörflingen SH

Keystone-SDA

Zwei Personen sind am Samstagabend bei einem Brand in Dörflingen SH leicht verletzt worden. Ein Feuer aus einer Feuerschale griff auf einen Holzschopf über und setzte diesen in Brand. Von dort breitete sich das Feuer auf einen angebauten Carport und zwei Fahrzeuge aus.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein weiteres Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus habe schliesslich von der Feuerwehr verhindert werden können, schrieb die Schaffhauser Polizei am Sonntag in einer Mitteilung.

Zwei Personen aus der Nachbarschaft hätten sich beim Versuch, das Feuer zu löschen leicht verletzt. Im Einsatz standen Rettungsdienste, Feuerwehren, Mitarbeitende des interkantonalen Labors, des Elektrizitätswerkes des Kantons Schaffhausen, zwei Autobergungsunternehmen und die Schaffhauser Polizei.