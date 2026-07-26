Zwei Polizisten verletzen sich in St. Gallen nach Verfolgungsjagd

Keystone-SDA

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Ein Autofahrer hat sich in der Nacht auf Sonntag in St. Gallen einer Polizeikontrolle entzogen und ist davongefahren. Bei der anschliessenden Verfolgung verunfallte ein ziviles Polizeiauto. Eine Polizistin und ein Polizist wurden verletzt.

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(Keystone-SDA) Laut Angaben der Kantonspolizei St. Gallen entzog sich kurz vor 2.30 Uhr ein Autolenker auf der Rosenbergstrasse einer Kontrolle. Eine zivile Polizeipatrouille der Stadtpolizei St. Gallen nahm daraufhin die «Nachfahrt» auf. Dabei stiess das Einsatzfahrzeug frontal gegen einen Baum, wie es im Communiqué am Sonntag hiess. Die beiden Polizisten wurden verletzt, konnten in der Zwischenzeit das Spital wieder verlassen, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Das Fluchtfahrzeug setzte seine Fahrt trotz mutmasslicher Beschädigung mit stark überhöhter Geschwindigkeit fort, wie es weiter hiess. Eine weitere Patrouille nahm die Verfolgung auf, verlor den Wagen jedoch aus den Augen. Das Fluchtfahrzeug sei bislang nicht gefunden worden, hiess es am Sonntag.

Der mutmassliche Lenker, ein 24-jähriger Deutscher, und sein Beifahrer, ein 26-jähriger Schweizer, konnten später ermittelt und festgenommen werden.

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen. Insbesondere solche, die Angaben zum Verkehrsunfall oder zum Fluchtfahrzeug machen können.

Die Staatsanwaltschaft hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall der Kantonspolizei St. Gallen übertragen, wie es weiter hiess.