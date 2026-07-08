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Zwei Rollerfahrerinnen stürzen in Ammerswil AG

Keystone-SDA

Eine 20-Jährige und ihre 18-jährige Mitfahrerin sind am Dienstag in Ammerswil AG mit einem Roller gestürzt. Beide Frauen hätten sich leicht verletzt. Sie hätten gemäss Polizei einem Auto ausweichen müssen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Auto kam ihnen gegen 17 Uhr in der Mitte der Hendschikerstrasse – einer Strasse ohne Mittelstreifen – entgegen, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Deswegen habe die Lenkerin nach rechts in den Grasstreifen ausweichen müssen.

Dabei habe sie die Kontrolle über den Roller verloren und sei gestürzt. Das Auto sei derweil ohne Anzuhalten Richtung Ammerswil weitergefahren.

Eine Ambulanz kümmerte sich laut Medienmitteilung vor Ort um die Schürfungen an Armen und Beinen der beiden Frauen. Der Roller sei auf der gesamten Seite zerkratzt worden.

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