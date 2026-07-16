Zwei Rumänen nach Einbruch in Steinmaur verhaftet

Keystone-SDA

Teilen

Zwei Männer sind am Mittwochnachmittag in Steinmaur nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus verhaftet worden. Sie führten Deliktsgut im Wert von über 10'000 Franken mit sich.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 13.15 Uhr meldete eine Bewohnerin der Einsatzzentrale verdächtige Personen bei ihrem Einfamilienhaus, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Die umgehend ausgerückten Polizisten stellten vor Ort ein eingeschlagenes Fenster fest.

Als die zwei Männer das Haus durch das eingeschlagene Fenster verlassen wollten, nahmen die Polizisten sie fest. Bei den Verhafteten handelt es sich um zwei Rumänen im Alter von 45 und 49 Jahren.

Das Deliktsgut im Wert von über 10’000 Franken stellten die Polizisten sicher. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen, die beiden Männer werden der Staatsanwaltschaft zugeführt.