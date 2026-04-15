Zwei Rumänen nach kurzer Flucht in Sennwald SG festgenommen

Keystone-SDA

Zwei Männer sind am Mittwoch in Sennwald zuerst mit dem Auto vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Später konnten sie festgenommen werden. In ihrem Fahrzeug wurde Deliktsgut entdeckt, das von Ladendiebstählen stammen könnte.

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(Keystone-SDA) Um elf Uhr sei einer Polizeipatrouille auf der Autobahn A13 in Richtung Sennwald ein Auto aufgefallen, teilte die St. Galler Kantonspolizei mit. Beim Versuch, das Fahrzeug für eine Verkehrskontrolle aufzuhalten, ergriffen Fahrer und Beifahrer die Flucht über die Autobahnausfahrt Sennwald in Richtung Industriegebiet.

Auf einem Firmenareal prallte das Auto gegen einen Stapel Metallträger. Die Polizei konnte einen der beiden Männer festnehmen. Der andere flüchtete vorerst zu Fuss. Kurze Zeit später wurde er mit Unterstützung eines Diensthunds in einem Waldstück aufgespürt und ebenfalls festgenommen.

Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 29- und einen 37-jährigen Rumänen. Es laufen Ermittlungen zu den möglichen Taten, die ihnen zur Last gelegt werden könnten.