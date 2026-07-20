Zwei Strassenbrücken am Brienzersee werden erneuert

Keystone-SDA

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Am Brienzersee werden in den kommenden Monaten zwei Strassenbrücken erneuert. In Hofstetten wird die Fulbachbrücke durch einen Neubau ersetzt. In Oberried soll die Brücke über den Fahrlauigraben erneuert werden.

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(Keystone-SDA) Dafür finden beim Fahrlauigraben zunächst Sondierbohrungen statt, wie die bernische Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte. Diese werden zwischen dem 27. Juli und dem 3. August durchgeführt. Während dieser Zeit wird der Verkehr bei der Brücke einspurig geführt und von Hand oder mit einer Ampel geregelt.

Der Fahrlauigraben befindet sich zwischen den Dörfern Oberried und Niederried und ist einer von mehreren bekannten Lawinenzügen vom Brienzergrat zum See.

Die Hofstetter Fulbachbrücke ist in die Jahre gekommen und in einem schlechten Zustand. Eine Sanierung lohnt sich nach Angaben des Kantons nicht mehr. Mit dem Neubau der Brücke soll auch die Statik für eine längere Lebensdauer verbessert werden.

Der Bau der neuen Brücke dauert voraussichtlich vom 27. Juli bis Ende November. Für den Verkehr wird eine provisorische Umfahrung eingerichtet.