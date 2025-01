Zwei Tote bei Messerangriff in slowakischem Gymnasium

Mit einem Messer soll ein 18 Jahre alter Schüler in einem Gymnasium in der Slowakei zwei Menschen getötet und eine weitere Schülerin verletzt haben. Das bestätigten Innenminister Matus Sutaj Estok und Bildungsminister Tomas Drucker am Abend vor Journalisten in der Nähe des Tatorts. Schauplatz der Tragödie war die beschauliche Touristengemeinde Spisska Stara Ves (auf Deutsch Zipser Altdorf), die knapp 2.000 Einwohner zählt.