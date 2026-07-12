The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zwei Tote nach Schüssen bei Salsa-Festival in Toronto

Keystone-SDA

Bei Schüssen auf einem Salsa-Festival in der kanadischen Stadt Toronto sind zwei Menschen getötet worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mindestens sechs weitere wurden von Schüssen verletzt, wie die Polizei der Grossstadt im Südosten Kanadas auf der Plattform X mitteilte. Der oder die Täter seien noch nicht gefasst. Die Polizei bleibe zunächst weiter vor Ort.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall kurz nach 20.00 Uhr Ortszeit am Samstagabend (2.00 Uhr MESZ/Sonntag) bei dem Festival «Salsa on St. Clair» in der Hafenstadt am Lake Ontario. Dort feierten Menschen mit lateinamerikanischer Musik auf der Strasse. Das Festival mit Musik, Künstlern und lateinamerikanischen Spezialitäten zieht laut der Webseite der Organisatoren jedes Jahr Hunderttausende Menschen auf die Strassen des Stadtteils Hillcrest Village.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft