Zwei Unbekannte überfallen Restaurant in Rüdtligen-Alchenflüh

Keystone-SDA

In Rüdtligen-Alchenflüh haben zwei unbekannte Täter am Dienstagabend ein Restaurant überfallen und Bargeld erbeutet. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

(Keystone-SDA) Die beiden Männer hätten das Lokal an der Bernstrasse am späten Abend betreten und unter Androhung von Gewalt Bargeld verlangt, teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit. Anschliessend seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Fahndung – unter anderem mit einer Drohne und einem Diensthund – blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf.