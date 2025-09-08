Zwei Unbekannte rauben 24-Jährigen in St. Gallen aus

Keystone-SDA

Ein 24-Jähriger ist am späten Samstagabend von zwei Unbekannten in St. Gallen ausgeraubt worden. Die zwei Männer stahlen Portemonnaie und Handy und flüchteten anschliessend.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Opfer hielt sich an dem Abend alleine am Raiffeisenplatz aus, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag schrieb. Dann kamen die zwei unbekannten Männer hinzu. Anfänglich hätten die drei noch zusammen Alkohol getrunken.

Dann sei es aber zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, so die Polizei weiter. Die Männer raubten den 24-Jährigen aus, verletzten ihn leicht und flüchteten. Das Opfer konnte den Tätern noch sein Handy entreissen.