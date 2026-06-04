Zwei Verdächtige nach Trickdiebstahl in Aarau festgenommen

Keystone-SDA

Die Aarauer Stadtpolizei hat am Mittwoch zwei verdächtige Männer nach einem Trickdiebstahl in einem Restaurant festgenommen. Es handelt sich um algerische Staatsangehörige im Alter von 33 und 32 Jahren, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Am Mittwochabend wurden zwei Männer von einem Anwohner in einem Restaurant in der Pelzgasse bei einer Diskussion beobachtet, wie es heisst. Einer von ihnen habe die über seinen Stuhl gehängte Jacke als Sichtschutz genutzt, um die Jackentaschen eines hinter ihm sitzenden Dritten zu durchsuchen.

Der Anwohner alarmierte kurz nach 20 Uhr die Polizei, wie es im Communiqué steht. Kurze Zeit später habe die Stadtpolizei die beiden Verdächtigen, die der Beschreibung entsprächen, festnehmen können. Einer von ihnen habe mehrere hundert Franken Bargeld auf sich gehabt.

Verdacht auf Betrug in Baden AG

Auch in Baden AG kam es am Mittwoch zu einem Trickbetrug, wie die Kantonspolizei schreibt. Ein Unbekannter habe gegen 15.30 Uhr ein Coiffeur-Geschäft betreten und Interesse an einer Bürste gezeigt. Danach habe er vorgegeben, mit einer 200-Franken-Note zu bezahlen. Als der Angestellte das Rückgeld gezählt habe, habe der Unbekannte die Ablenkung genutzt, um die Note wieder an sich zu nehmen. Dann sei er samt Note und Retourgeld verschwunden.

Die Polizei mahnt dazu, besondere Vorsicht walten zu lassen, verdächtige Personen zu beobachten und wenn nötig Hilfe hinzuzuziehen. Zudem sollen Wertgegenstände nah am Körper getragen werden.