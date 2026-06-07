Zwei Verletzte bei Autokollision in Hölstein BL

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos in Hölstein im Baselbiet sind am Samstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Sie mussten ins Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Ein 77-jähriger Autofahrer bog kurz nach 15.30 Uhr von der Bärenmattstrasse in die Hauensteinstrasse ein, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte. Dabei kam es zu einer seitlichen Frontalkollision mit einem Wagen, der von Liestal her unterwegs war.

Die Beifahrerin dieses zweiten Fahrzeugs konnte das Auto nicht selbstständig verlassen und musste durch die Einsatzkräfte geborgen werden. Beide Insassen des korrekt fahrenden Autos erlitten beim Unfall Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Spital. Die beiden beteiligten Autos wiesen nach dem Unfall Beschädigungen auf und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.