Zwei Verletzte bei Streifkollision in Rietheim AG

Keystone-SDA

Bei einer heftigen Streifkollision in Rietheim AG sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Personen verletzt worden. Ein 60-jähriger Autofahrer war in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und seitlich in den Wagen einer 47-Jährigen geprallt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Lenkerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau erlitt mittelschwere Verletzungen, der Mann wurde leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen ins Spital gebracht. An den Autos entstand Totalschaden.

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben um 23.00 Uhr auf der Hauptstrasse im Bereich einer Eisenbahnunterführung. Die Strasse blieb bis kurz vor 6 Uhr gesperrt.

