Zwei Verletzte in Basel bei Flucht vor Polizei

Keystone-SDA

Ein Rollerfahrer und sein Mitfahrer sind am frühen Mittwochmorgen in Basel auf der Flucht vor der Polizei verunfallt und wurden verletzt. Zuvor hatten sie sich einer Kontrolle in Binningen BL entzogen, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Fahrer verlor gemäss Polizei die Kontrolle im Kreisel zwischen Luzerner- und Wasgenring und verursachte einen Selbstunfall. Die beiden seien ins Spital gebracht worden, wo ein Alkoholtest 0,61 Milligramm pro Liter (1,22 Promille) beim Fahrer angegeben habe.

Zunächst entzog sich der Fahrer um 02.45 Uhr einer Kontrolle in Binningen, wie es heisst. Auf Meldung der Baselbieter Polizei hin hätten die Basler Behörden den Roller im Bereich Heuwaage festgestellt und Haltezeichen gegeben. Der Fahrer habe die Fahrt jedoch fortgesetzt und die Polizei die Verfolgung aufgenommen.

Die Flucht führte über die Margarethenbrücke, den Dorenbachviadukt, den Morgartenring und den Wasgenring, wie die Polizei weiter schreibt. Im Kreisel auf Höhe der Hegenheimerstrasse sei es zum Unfall gekommen. Gegen die beiden Personen auf dem Roller seien Verfahren eingeleitet worden.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
