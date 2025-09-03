Zwei Verletzte in Basel bei Flucht vor Polizei

Keystone-SDA

Ein Rollerfahrer und sein Mitfahrer sind am frühen Mittwochmorgen in Basel auf der Flucht vor der Polizei verunfallt und wurden verletzt. Zuvor hatten sie sich einer Kontrolle in Binningen BL entzogen, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Fahrer verlor gemäss Polizei die Kontrolle im Kreisel zwischen Luzerner- und Wasgenring und verursachte einen Selbstunfall. Die beiden seien ins Spital gebracht worden, wo ein Alkoholtest 0,61 Milligramm pro Liter (1,22 Promille) beim Fahrer angegeben habe.

Zunächst entzog sich der Fahrer um 02.45 Uhr einer Kontrolle in Binningen, wie es heisst. Auf Meldung der Baselbieter Polizei hin hätten die Basler Behörden den Roller im Bereich Heuwaage festgestellt und Haltezeichen gegeben. Der Fahrer habe die Fahrt jedoch fortgesetzt und die Polizei die Verfolgung aufgenommen.

Die Flucht führte über die Margarethenbrücke, den Dorenbachviadukt, den Morgartenring und den Wasgenring, wie die Polizei weiter schreibt. Im Kreisel auf Höhe der Hegenheimerstrasse sei es zum Unfall gekommen. Gegen die beiden Personen auf dem Roller seien Verfahren eingeleitet worden.