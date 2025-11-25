The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zwei Verletzte nach Explosion auf Firmengelände in Schattdorf UR

Keystone-SDA

Auf einem Werksareal in Schattdorf hat sich am Dienstag eine Explosion ereignet. Eine Person wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der Urner Kantonspolizei kam es am Dienstag kurz vor 14.00 Uhr auf einem Firmengelände in Schattdorf aus «derzeit unbekannten Gründen» zu einer Explosion. Zwei Personen wurden laut dem Communiqué am Dienstag verletzt, eine davon lebensbedrohlich.

Die Ursache sowie der genaue Ablauf sind laut der Polizei noch unklar und werden im Auftrag der Bundesanwaltschaft untersucht, hiess es weiter. Vor Ort waren die Rega, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, das Care Team Uri, das Forensische Institut Zürich und die Kantonspolizei Uri im Einsatz.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft