Zwei Verletzte nach Kollision und Folgeunfall auf N1R bei Suhr AG

Keystone-SDA

Bei einer Kollision und einem schweren Folgeunfall sind am Montagabend in Suhr AG zwei Frauen verletzt worden. Die Zubringerstrasse N1R, die Aarau-Ost mit dem Stadtzentrum verbindet, war als Folge der Unfälle für mehrere Stunden nur eingeschränkt befahrbar.

(Keystone-SDA) Der erste Unfall ereignete sich gegen 19.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Eine Autolenkerin habe auf Höhe Suhr AG vom Überholstreifen auf den Normalstreifen gewechselt. Dabei sei es zu einer leichten Kollision mit einem anderen Fahrzeug gekommen.

Beide Lenkerinnen fuhren mit ihren Fahrzeugen danach auf den schmalen Pannenstreifen der N1R, wie die Kantonspolizei weiter berichtete. Die Frauen hätten zwischen den beiden Fahrzeugen auf dem Pannenstreifen das weitere Vorgehen besprochen.

Dann sei ein weiteres Auto mit einem der beiden seitlich stehenden Fahrzeug kollidiert. Dieses sei gegen die beiden Frauen geschleudert worden. Eine Ambulanz habe die beiden verletzten Frauen ins Spital gebracht.