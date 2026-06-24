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Zwei Verletzte nach Prügelei in Hägendorf SO

Keystone-SDA

Zwei Männer im Alter von 36 und 42 Jahren haben sich am Dienstagabend beim Bahnhof in Hägendorf SO geprügelt. Gemäss Polizeiangaben wurden sie leicht bis mittelschwer verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Algeriern kam es kurz vor 18.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften sich die beiden Männer gekannt haben.

Der Rettungsdienst habe einen der Männer in ein Spital gebracht. Die Kantonspolizei hat beide vorläufig festgenommen.

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