Zwei Verletzte nach Selbstunfällen im Glarnerland

Keystone-SDA

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Bei zwei Selbstunfällen haben sich am Samstagmorgen im Glarnerland eine 31-jährige Radfahrerin und ein 44-jähriger Automobilist Verletzungen zugezogen. Die Radfahrerin erlitt unbestimmte Kopfverletzungen, als sie auf der Klöntalerstrasse im Bereich des "Fulenchopf" aus noch ungeklärten Gründen auf die Fahrbahn stürzte.

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(Keystone-SDA) Wie die Glarner Kantonspolizei mitteilte, wurde die Frau nach der medizinischen Erstversorgung durch die Ambulanz und die Rega mit einem Helikopter in ein Zentrumsspital geflogen. Die Radfahrerin war in Richtung Riedern unterwegs gewesen.

Der Automobilist prallte mit seinem Personenwagen auf der Netstaler Landstrasse bei der Löntschbrücke in eine Mauer und einen Röhrenzaun. Der Mann wurde im Auto eingeklemmt. Nach seiner Befreiung aus dem Wrack wurde der 44-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei ordnete eine Blut- und Urinprobe an und nahm dem Automobilisten den Führerausweis ab.