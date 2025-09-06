Zwei Verletzte nach Zusammenprall von Bus und Auto in Chur
In Chur sind ein Bus und ein Auto auf einer Kreuzung ineinander geprallt. Eine Bus-Passagieren sowie eine Beifahrerin des Autos wurden dabei verletzt, wie die Stadtpolizei Chur am Samstag mitteilte.
(Keystone-SDA) An beiden Fahrzeugen sei dabei erheblicher Sachschaden entstanden, hiess es von der Polizei weiter. Das Auto habe abgeschleppt werden müssen.
Zum Unfall kam es den Angaben zufolge kurz vor 18 Uhr. Der Chauffeur des Gelenkbus wollte demnach au der Kasernenstrasse stadtauswärts in Richtung Domat/Ems fahren. Gleichzeitig fuhr ein Autofahrer abwärts auf der Umfahrung Süd in Richtung Autobahnanschluss Chur Süd.
Auf der Kreuzung Schützengarten kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer seitlich-frontalen Kollision.