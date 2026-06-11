Zwei Wanderer im Kanton Freiburg abgestürzt

Zwei Mitglieder einer vierköpfigen Wandergruppe sind am Mittwoch am Dent de Broc FR ausgerutscht und rund hundert Meter abgestürzt. Die beiden konnten verletzt geborgen und ins Spital gebracht werden.

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Die Gruppe bewegte sich gegen 13.30 Uhr am Südhang des Berges, wie die Freiburger Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Das ältere der beiden Opfer, ein 53-jähriger Mann, wurde schwer verletzt mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Das jüngere Opfer, ein 30-jähriger Mann, wurde mittelschwer verletzt, mit dem Helikopter ausgeflogen und anschliessend von einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

Die Alpinermittler der Freiburger Kantonspolizei haben Untersuchungen eingeleitet, um die Umstände des Unfalls zu klären.

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