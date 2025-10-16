Zwei weitere Rücktritte im Berner Stadtrat

Keystone-SDA

Zwei langjährige Berner Stadträtinnen haben am Donnerstag ihren Rücktritt bekanntgegeben. Gabriela Blatter (GLP) verlässt das Parlament aus persönlichen Gründen, wie aus dem Rücktrittsschreiben hervorgeht. Sie gehörte dem Stadtrat seit September 2018 an.

1 Minute

(Keystone-SDA) Francesca Chukwunyere (GFL) wird sich aus beruflichen Gründen künftig häufiger im Ausland aufhalten. Das lasse sich schlecht mit einer regelmässigen Teilnahme im Stadtrat vereinbaren. Chukwunyere gehörte dem Parlament seit Juli 2019 an.