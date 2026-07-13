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Zwei Wohnhäuser wegen Autobrandes in Tiefgarage in Seewen evakuiert

Keystone-SDA

Der Brand eines Autos in einer Tiefgarage in Seewen hat viel Rauch verursacht. Die Bewohnerinnen und Bewohner von zwei Mehrfamilienhäusern wurden evakuiert, die weitere Nachbarschaft wurde aufgefordert, Fenster zu schliessen und Klimaanlagen auszuschalten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte, war der Brand im Quartier Feld kurz vor 13 Uhr gemeldet worden. Den 50 Einsatzkräften der Feuerwehren von Schwyz und Steinen gelang es demnach, das Feuer zu löschen und das Fahrzeug zu kühlen.

Zwei Personen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht. Es sei aber niemand verletzt worden, teilte die Kantonspolizei mit.

Die Brandursache war am späteren Nachmittag noch nicht ermittelt.

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