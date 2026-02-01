Zweimal Rot an Kreuzung: Zwei Autos kollidieren in Rheinfelden AG

Zwei Autolenkerinnen haben am Samstagabend in Rheinfelden AG an einer Kreuzung das jeweilige Rotlicht missachtet. Die Folge: Die 49-jährige Lenkerin und die 23-jährige Lenkerin kollidierten heftig. Beide Autos sind schrottreif.

(Keystone-SDA) Der Unfall geschah kurz nach 23.00 Uhr auf der Kohlplatzkreuzung, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Der Rettungsdienst brachte die beiden leicht verletzten Frauen ins Spital. Die Kantonspolizei hat sie bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.