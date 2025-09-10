The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zweiter Basler Superblock-Test startet im Matthäusquartier

Keystone-SDA

Am Samstag beginnt in Basel der zweite Superblock-Test im Matthäusquartier, wie das Präsidialdepartement am Mittwoch mitteilte. Die erste Testanlage befindet sich im St. Johannquartier und wurde bereits Mitte August eröffnet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die zweite Auflage umfasst sieben Strassenabschnitte rund um die Matthäuskirche und verfügt über neun Zugangstore, wie es in der Mitteilung heisst. Im Perimeter würden die Strassen vom Durchgangsverkehr befreit und 73 Parkplätze aufgehoben. Der Test dauert ein Jahr.

Die Verkehrsberuhigung soll dazu führen, dass im Quartier wohnende Personen mehr Gelegenheit bekommen, den öffentlichen Raum zu nutzen. Auf den freiwerdenden Flächen sollen Möglichkeiten zu Freizeitgestaltung zur Verfügung stehen, wie etwa Sitzgelegenheiten, Spielkisten und eine Boule-Bahn.

Unter Mitwirkung der Bevölkerung

Die Ausgestaltung des Tests wurde in Zusammenarbeit mit der Quartierbevölkerung entwickelt. Rund 65 Personen aus dem Quartier beteiligten sich daran, wie es weiter heisst. Im Vorfeld seien Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Zielgruppen eingeladen worden, um Anliegen und Wünsche einzubringen.

Die Idee des Superblocks stammt ursprünglich aus der spanischen Stadt Barcelona. Im Rahmen der Tests will der Kanton nun herausfinden, ob und wie das Konzept auch in Basel funktioniert. Vorstösse von Bevölkerung und Politik hatten ein nachhaltigeres und klimagerechteres Wohnen gefordert, schreibt das Departement.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft