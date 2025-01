“È tornata la mancanza di opportunità d’investimento”

Sulla scia del calo dei tassi coloro che hanno soldi in Svizzera si trovano confrontati con la carenza di canali in cui far confluire i loro capitali.

(Keystone-ATS) Raiffeisen consiglia di integrare il portafoglio con valori reali come le azioni ad alto dividendo, gli immobili e l’oro.

“Ci troviamo di nuovo in un contesto di tassi d’interesse zero e, di conseguenza, è tornata la mancanza di opportunità d’investimento”, afferma Matthias Geissbühler, responsabile degli investiment (CIO) presso Raiffeisen Svizzera, citato in un comunicato diffuso ieri. “Chi accumula denaro su un conto di risparmio o investe in titoli di stato elvetici sicuri di fatto, al netto dell’inflazione, perde potere d’acquisto”, aggiunge. “Chi vuole incrementare il proprio patrimonio a lungo termine deve quindi investire in valori reali come azioni, immobili o metalli preziosi”.

Per quanto riguarda le azioni, gli analisti di Raiffeisen consigliano titoli con dividendi elevati di aziende con modelli di affari solidi. Opportunità interessanti emergono in particolare nel mercato azionario svizzero, la cui performance negli ultimi due anni non è riuscita a tenere il passo dell’indice azionario mondiale.

“Da noi i premi di rischio sono elevati”, osserva Geissbühler. “A ciò si aggiunge un interessante rendimento da dividendo, che è in media superiore al 3%. Consigliamo una sovraponderazione delle azioni svizzere”.

L’esperto invita invece a mantenere un profilo prudente per quanto riguarda i mercati azionari europei, caratterizzati da un andamento tendenzialmente ciclico, nonché quelli dei paesi emergenti. Ciò a causa delle previsioni congiunturali e della prevista politica commerciale del nuovo presidente americano Donald Trump. Per quanto riguarda le azioni statunitensi, secondo Raiffeisen il forte slancio potrebbe perdurare ancora un po’, ma nel 2025 sia l’andamento dell’inflazione sia la politica monetaria dovrebbero diventare una sfida difficile.

“Dopo un 2024 straordinario per le borse, prevediamo per l’anno in corso un’elevata volatilità e rendimenti complessivamente più moderati”, dice Geissbühler. “Visti però i tassi d’interesse reali negativi, investire resta un’alternativa inevitabile anche nell’anno in corso”, conclude lo specialista.