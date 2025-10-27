“Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza”

Keystone-SDA

Al Jazeera Arabic riferisce che l'esercito israeliano ha lanciato tre attacchi aerei contro edifici nella parte orientale di Khan Younis, nel sud di Gaza.

(Keystone-ATS) Nel frattempo, secondo quanto riportato da Al Jazeera Arabic, alcuni droni israeliani hanno colpito le vicinanze dei campi profughi vicino allo svincolo di Shujayea, a Gaza City.

Israele ha continuato ad attaccare periodicamente Gaza dopo la firma del cessate il fuoco con Hamas l’11 ottobre, scrive al-Jazeera, sostenendo spesso di colpire gruppi palestinesi che pianificano attacchi.

Tuttavia, scrive ancora la testata araba, Hamas ha affermato che gli attacchi israeliani sono “chiare” violazioni dell’accordo di cessate il fuoco che stanno uccidendo civili e ha accusato il primo ministro israeliano Netanyahu di tentare di sabotare il piano di pace guidato dagli Stati Uniti.