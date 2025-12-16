“Buy Now, Pay Later” dilaga pure in Svizzera sotto Natale

Keystone-SDA

"Buy Now, Pay Later": questa opzione di pagamento - compra ora, pagherai più tardi - sta diventando sempre più popolare tra i consumatori svizzeri nel periodo natalizio.

(Keystone-ATS) L’approccio offerto tramite app o carte viene utilizzato spesso, in particolare per gli acquisti online.

L’offerta nei negozi Manor è difficile da ignorare: dal Black Friday di fine novembre, che segna l’inizio della stagione dello shopping natalizio, il rivenditore al dettaglio offre sconti ai titolari della Manor World Mastercard. Si tratta di una carta gratuita che si differenzia dalle normali carte fedeltà che invitano a raccogliere punti: è possibile, ad esempio, posticipare il pagamento degli acquisti al mese successivo.

Anche l’app di pagamento Twint offre ai propri clienti una funzione “Pay Later” per acquisti compresi tra 10 e 1000 franchi. “L’acquisto su fattura è molto apprezzato in Svizzera e rappresenta un’esigenza crescente dei clienti”, ha indicato una portavoce di Twint all’agenzia Awp. Dall’introduzione nell’estate del 2023, l’opzione è stata ben accolta, ha aggiunto senza fornire cifre concrete.

Klarna, azienda finlandese attiva nel segmento dei pagamenti flessibili, parla di un sistema “ben consolidato e affidabile”. I commercianti vedono con favore la proposta, perché secondo i sondaggi essa spinge ad aumentare il valore medio di un acquisto e stimola gli affari, in particolare sul web. I consumatori, dal canto loro, apprezzano tali forme di pagamento perché consentono loro di controllare la merce ordinata online prima di effettuare il pagamento effettivo. “Osserviamo la crescente tendenza verso questa opzione di pagamento da oltre un anno”, ha aggiunto un’addetta alla comunicazione di Klarna.

Acquistare oggi i regali di Natale, ma pagarli solo in un secondo tempo? Secondo Arthur Jurus, economista della società finanziaria Oddo BHF, questa pratica sta diventando sempre più diffusa in Svizzera. “Come altrove, anche la Confederazione registra un aumento dei pagamenti differiti”. Stando all’esperto lo sviluppo è rafforzato dall’aumento del commercio online e da giornate di sconti come il Black Friday. Secondo le sue stime le transazioni “Buy Now, Pay Later” aumentano del 14% all’anno. Una “crescita esplosiva” si osserva nello stesso segmento negli Stati Uniti: secondo Jurus quasi un americano su due utilizza tale opzione per gli acquisti natalizi.