“Domanda servizi di sicurezza per manager è in forte aumento”

Keystone-SDA

I dirigenti d'azienda temono maggiormente per la loro sicurezza, anche in Svizzera, e di conseguenza aumenta sensibilmente il numero di guardie del corpo: lo segnala oggi il Tages-Anzeiger (TA) facendo riferimento al Forum economico mondiale (WEF) in corso a Davos.

4 minuti

(Keystone-ATS) “Negli ultimi anni la domanda di servizi di sicurezza privati è aumentata in modo massiccio in Svizzera”, indica al quotidiano Bekim Mzi, direttore e proprietario di Swiss Security Group, impresa di protezione con sede a Zurigo.

E gli ultimi avvenimenti di cronaca non fanno che rinfocolare ulteriormente i timori: scosse dall’omicidio di Brian Thompson – il Ceo dell’assicuratore americano UnitedHealthcare assassinato in dicembre a New York – e dalle espressioni pubbliche di solidarietà che ha raccolto il suo omicida, molte aziende stanno rivedendo le loro misure di vigilanza, anche nella Confederazione.

Questo perché l’immagine della Svizzera come luogo in cui i giganti dell’economia e i politici di alto rango si muovono in pubblico senza preoccupazioni e si mostrano senza protezione agli eventi non corrisponde più alla realtà, spiega Mzi. A differenza degli Stati Uniti nei cantoni elvetici non si parla pubblicamente di protezione personale. “Ma il fatto che non si vedano guardie del corpo non significa che non ci sia nessuno”, osserva l’esperto.

Mzi lavora nel settore della sicurezza da 15 anni, riferisce TA. Dopo la sua formazione negli Stati Uniti ha coltivato buoni contatti con le società di protezione americane e ha lavorato con loro anche per incarichi all’estero. Tra i suoi clienti figurano manager, celebrità e influencer che chiedono una protezione aggiuntiva, sia in privato che in occasione di eventi pubblici.

Ad esempio si è occupato della protezione della campionessa mondiale di calcio spagnola Aitana Bonmatí quando si è recata a Zurigo con la sua squadra per una partita internazionale contro la Svizzera. Oppure ha accompagnato la moglie e i figli di un manager in vacanza, perché quest’ultimo voleva una protezione aggiuntiva per la sua famiglia in modo da poter mantenere la lucidità durante il lavoro.

Secondo lo specialista il modo in cui le guardie del corpo procedono dipende molto dal tipo di incarico. Se i capi dell’azienda richiedono protezione per un evento, ad esempio, la maggior parte del lavoro si svolge in secondo piano. “Una parte del team visita il luogo dell’evento in anticipo, ad esempio, ed elabora un piano di sicurezza, compresa la pianificazione del percorso e un piano di evacuazione, in consultazione con gli organizzatori”, spiega Mzi. Altri membri si occupano poi della scorta. Questo è anche il modo in cui funziona attualmente il WEF di Davos, su cui non vengono peraltro rivelati dettagli.

La situazione è diversa in caso di minaccia acuta: di recente ha ricevuto incarichi di questo tipo con maggiore frequenza, dice Mzi. Ad esempio, da un noto personaggio pubblico che aveva ricevuto minacce di morte. “In questi casi, prepariamo un’analisi dei rischi insieme alla persona minacciata e discutiamo su cosa debba essere prioritario per la protezione”. In primo luogo figurano la famiglia e l’abitazione, che vengono sorvegliate da guardie del corpo armate 24 ore su 24, sette giorni su sette. Oltre a fornire protezione un’operazione di questo tipo serve anche a far dormire per la prima volta le persone interessate in modo tranquillo e a non stravolgere completamente la loro vita.

Il servizio di sicurezza costa parecchio. “Poiché l’attenzione diminuisce con il passare del tempo, questi impieghi richiedono molto personale”, spiega Mzi. Inoltre le tariffe orarie per la protezione personale armata sono relativamente alte, fino a 150 franchi. “Diverse settimane di sorveglianza 24 ore su 24 costano una somma a sei cifre”, conclude l’imprenditore.

La situazione appare comunque non ancora così grave come negli Usa, dove le imprese spendono milioni nella protezione dei loro vertici. Il pericolo non è solo ipotetico, come si è visto. Lo stesso Elon Musk ha postato un messaggio eloquente su X nel luglio scorso: “Si prospettano tempi pericolosi. Due persone (in occasioni diverse) hanno già tentato di uccidermi negli ultimi 8 mesi. Sono state arrestate con delle pistole a circa 20 minuti di macchina dalla sede centrale di Tesla in Texas”.