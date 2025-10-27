“Melania perplessa per la demolizione della East Wing”

Keystone-SDA

Davanti alle immagini della East Wing della Casa Bianca in macerie per la costruzione di una nuova, gigantesca sala da ballo, anche la First Lady Melania Trump avrebbe espresso perplessità.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Privatamente Melania ha espresso preoccupazione per la demolizione e ha detto ai suoi collaboratori che non è il suo progetto”, scrive il Wall Street Journal citando fonti dell’amministrazione.

Schierata con l’iniziativa di Trump è invece la pagina degli editoriali del Washington Post, secondo cui la nuova sala da ballo è un’aggiunta da tempo dovuta alla residenza presidenziale. Amazon, il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos, che è anche proprietario del quotidiano, è tra i grandi finanziatori del progetto.