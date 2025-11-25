“Sempre più difficile mantenere posti nell’industria”

Keystone-SDA

Il consiglio di stato argoviese prende atto con "profondo rammarico" della decisione di Novartis di cancellare 550 impieghi a Stein (AG).

2 minuti

(Keystone-ATS) “Una riduzione di posti di lavoro di questa portata colpisce duramente il cantone e la Fricktal come sede dell’industria farmaceutica”, afferma Dieter Egli, capo del dipartimento dell’economia e degli interni.

“Per la Svizzera, paese con un alto livello salariale, è sempre più difficile mantenere i posti di lavoro nell’industria manifatturiera”, aggiunge l’uomo politico socialista, citato in un comunicato. “Per questo motivo anche nel canton Argovia sono necessari ulteriori sforzi nella promozione della regione, al fine di garantire una crescita duratura a lungo termine e per preservare l’impiego”.

La notizia dei tagli dell’organico viene ritenuta “particolarmente preoccupante alla luce dell’attuale situazione del mercato mondiale, in cui l’industria farmaceutica è sotto pressione a causa della discussione sui prezzi”. Ma c’è ancora una speranza per il canton Argovia: l’azienda ha annunciato che investirà altri 26 milioni di dollari (21 milioni di franchi) nella produzione di dispositivi di somministrazione sterili nella sede di Stein. Ciò dimostra, secondo il consiglio di stato, che Novartis è convinta delle qualità della sede.

“Ci aspettiamo che Novartis faccia tutto il possibile per ridurre al minimo i tagli di posti di lavoro e trovare soluzioni socialmente accettabili per le persone colpite”, conclude il 55enne, in vista dell’imminente procedura di consultazione con le parti sociali e la società.