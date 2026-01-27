“Skitourenguru” è affidabile, UPI

Keystone-SDA

La piattaforma online "Skitourenguru", che aiuta a selezionare e pianificare itinerari di sci escursionismo a basso rischio di valanghe, è "uno strumento affidabile e adeguato".

(Keystone-ATS) Lo dimostra uno studio del servizio di ricerca sulla sicurezza del club alpino tedesco (DAV-Sicherheitsforschung), indica l’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) in un comunicato.

“Skitourenguru” integra i bollettini valanghe aggiornati con dati topografici dettagliati e valuta ogni giorno migliaia di itinerari di scialpinismo grazie a uno speciale algoritmo. In questo contesto, il portale – sostenuto dal’UPI in qualità di “partner” – è un valido supporto alla pianificazione, “sia per chi muove i primi passi sia per persone esperte”.

Lo studio ha confrontato le valutazioni del rischio disponibili sulla piattaforma con quelle elaborate da guide alpine. Il risultato, scrive l’UPI, “è sorprendente”. Rispetto ad altri metodi, “Skitourenguru” offre delle valutazioni più differenziate e rende più semplice pianificare un’uscita.

Ad esempio, quando il pericolo di valanghe è marcato (livello 3 su 5), il portale esclude meno itinerari in maniera arbitraria, in quanto analizza per singoli tratti, segnalando in maniera mirata i punti critici. In questo modo è possibile farsi un’idea più precisa del percorso scelto, indica ancora l’UPI.

L’Ufficio prevenzione infortuni mette però in guardia: “Skitourenguru” è un valido aiuto nella pianificazione, “ma non può sostituire la valutazione delle condizioni sul terreno”.