“SpaceX e xAI valutano fusione, rivoluzione nell’impero di Musk”
SpaceX e xAI stanno valutando una loro fusione in un'unica società, una mossa che rivoluzionerebbe l'impero di Elon Musk.
(Keystone-ATS) Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali i manager di SpaceX hanno già iniziato a informare alcuni investitori dei piani allo studio.
Secondo fonti citate da Blooberg, l’ipotesi segnala che Elon Musk sta considerando un riassetto profondo delle sue aziende per integrare capacità produttive, tecnologie AI e infrastrutture spaziali.
Lo scenario prevede un’integrazione SpaceX-xAI in vista della quotazione in Borsa della società spaziale.