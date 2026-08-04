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“Swiss fa la sua parte, che Lufthansa faccia altrettanto”

Keystone-SDA

Swiss sta facendo la sua parte, grazie al lavoro dei suoi dipendenti, ed è quindi giusto che Lufthansa faccia altrettanto e riconosca l'autonomia della compagnia elvetica, senza ulteriori pressioni al risparmio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) È questa, in estrema sintesi, la reazione SEV-GATA, il ramo del trasporto aereo del Sindacato del personale dei trasporti SEV, ai risultati semestrali pubblicati oggi da Swiss.

“SEV-GATA constata con incomprensione che Swiss viene tenuta sempre più strettamente al guinzaglio da Lufthansa”, scrive l’organismo in una nota. In particolare, la nomina effettuata a inizio giugno dei due membri che ancora compongono il consiglio d’amministrazione di Swiss con due manager di Lufthansa invia un segnale definito fatale. “L’identità e la forza di Swiss si fondano sul suo radicamento in Svizzera: questa Swissness non deve essere svuotata passo dopo passo”, si legge nel comunicato.

“Non è accettabile che il personale di una Swiss fondamentalmente molto redditizia debba subire le conseguenze dei problemi del gruppo Lufthansa”, afferma Philipp Hadorn, presidente di SEV-GATA ed ex consigliere nazionale socialista solettese, citato nel documento per la stampa. “Dalle imminenti trattative salariali e dalla verifica ancora in sospeso delle valutazioni delle funzioni ci aspettiamo un vero riconoscimento e una compensazione adeguata per le maestranze che contribuiscono in modo determinante al successo dell’azienda”.

A suo avviso Swiss non ha bisogno di un’ulteriore centralizzazione né di risparmi imposti. Necessita per contro di margini d’azione imprenditoriali, di una forte identità elvetica e di manodopera che partecipi in modo adeguato al successo costruito insieme.

Il 59enne rivolge un messaggio chiaro al gruppo Lufthansa: “Se a Francoforte pensano che in Svizzera i sindacati forti possano essere semplicemente tenuti a distanza si sbagliano di grosso. SEV-GATA difenderà con determinazione i legittimi interessi dei propri membri. Se necessario, porteremo avanti l’escalation passo dopo passo, sempre con l’obiettivo di imporre condizioni di lavoro eque e rispetto nei confronti del personale”, conclude.

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