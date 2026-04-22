“UBS può convivere con un compromesso tipicamente svizzero”

Keystone-SDA

Le misure di regolamentazione bancaria proposte oggi dal Consiglio federale sono un "tipico compromesso svizzero" con cui UBS "può benissimo convivere": lo sostiene il professor Peter V. Kunz, esperto di diritto economico, in un'intervista all'agenzia Awp.

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(Keystone-ATS) Stando al docente dell’Università di Berna mentre il parlamento probabilmente indebolirà la richiesta di una piena copertura patrimoniale delle filiali estere il governo è già venuto incontro alla grande banca con l’ordinanza sui fondi propri. “Il Consiglio federale passa il cerino al parlamento”, che “diluirà notevolmente la patrimonializzazione delle filiali estere”. Il professore è convinto che i parlamentari non opteranno per il 100%, ma per un inasprimento rispetto all’attuale 45%. “I lavori di lobbying vanno avanti intensamente da tre anni e UBS probabilmente lancerà una nuova offensiva”.

Quanto alla competitività internazionale, Kunz precisa: “Gli affari negli Stati Uniti, ad esempio, diventeranno più costosi per UBS. Ma l’attività di gestione patrimoniale sarà influenzata positivamente dalla maggiore patrimonializzazione, perché un capitale proprio elevato avrà un effetto positivo per i clienti della banca”.

Sulla possibilità di un trasferimento della sede all’estero, il professore è categorico: “No, questo non è mai stato e non è uno scenario realistico. Soprattutto i clienti di UBS in Asia e Sudamerica apprezzano che si tratti di una banca elvetica e non statunitense. Se fra tre anni i Democratici dovessero riconquistare la presidenza negli Stati Uniti, le regolamentazioni bancarie verrebbero probabilmente notevolmente inasprite. Perché UBS dovrebbe correre un tale rischio USA? Il trasferimento della sede è stato sempre solo una minaccia”.

Le norme renderanno la piazza finanziaria elvetica più resistente? “In teoria sì”, risponde l’intervistato. “Ma la sicurezza non esiste mai, perché nessuno sa in quali settori scoppierà la prossima grande crisi. Inoltre, il tema del capitale proprio è solo uno dei problemi. La gestione del rischio o la liquidità delle banche sono questioni almeno altrettanto delicate. E non vengono affrontate con questa revisione”.