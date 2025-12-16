The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

“Voglia di vendetta di Trump dietro incriminazioni”, sua capo staff

Keystone-SDA

Il desiderio di vendetta di Donald Trump ha in parte alimentato le incriminazioni e i procedimenti giudiziari avviati contro i suoi nemici politici.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Ad ammetterlo è Susie Wiles, il capo dello staff della Casa Bianca, in un’intervista a Vanity Fair durante la quale si è soffermata anche sulla descrizione dello staff del presidente.

Il tycoon – ha detto – ha la “personalità di un alcolizzato”, il vicepresidente JD Vance è stato un “teorico della cospirazione per un decennio” e la sua conversione politica da critico di Trump a suo sostenitore è stata in parte da motivi politici visto che si stava candidando al Senato.

Elon Musk è un “consumatore dichiarato di ketamina”, le cui azioni non sono state sempre “razionali” e in molti casi – ha spiegato – l’hanno lasciata “sbigottita”. Il direttore del bilancio Russell Vought è un “fanatico di destra senza compromessi” mentre la ministra della giustizia Pam Bondi ha “completamento fallito” nella gestione dei documenti relativi a Jeffrey Epstein.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR