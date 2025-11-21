The Swiss voice in the world since 1935
‘Attacco russo nella notte su Zaporizhzhia, 5 morti’

Keystone-SDA

Cinque persone sono state uccise da un attacco russo su Zaporizhzhia, lanciato ieri sera. I feriti sono nove. Lo rende noto Ukrinform, che cita un post Telegram del Servizio di Emergenza Statale.

1 minuto

(Keystone-ATS) A tarda sera i russi hanno sganciato una bomba ad alto potenziale sul quartiere Shevchenkivskyi. La bomba ha colpito il mercato, danneggiato bancarelle e negozi e colpito alcune case.

“Ci sono già nove vittime del bombardamento russo su Zaporizhzhia”, hanno scritto i soccorritori. Almeno cinque grattacieli e padiglioni commerciali sono stati danneggiati.

Il capo dell’amministrazione regionale di Zaporizhia Ivan Fedorov, riporta ancora Ukrinform, ha scritto su Telegram: “La gente continua a chiedere aiuto ai medici dopo l’attacco notturno alla città. Attualmente, i medici stanno registrando 10 residenti di Zaporizhia che necessitano di aiuto”.

