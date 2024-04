‘Hamas non intende proseguire i negoziati’

1 minuto

(Keystone-ATS) Hamas non intende proseguire i negoziati per l’accordo. Lo hanno riferito – riporta Ynet – funzionari di Hamas al quotidiano libanese Al-Akhbar, considerato vicino ad Hezbollah.

Secondo le fonti, “la leadership di Hamas ha informato i mediatori di non essere interessata ad ulteriori discussioni sull’accordo, finché non ci saranno progressi nelle sue richieste per la fine della guerra e il ritiro dell’esercito dalla Striscia di Gaza”.