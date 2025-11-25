‘Niente più ricorsi, Bolsonaro dovrà scontare 27 anni’

Keystone-SDA

La Corte Suprema del Brasile ha dichiarato la sentenza a carico dell'ex presidente Jair Bolsonaro come 'passata in giudicato' aprendo all'esecuzione della pena di 27 anni e 3 mesi stabilita al termine del processo a settembre. Lo riferiscono i media locali.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il leader di destra brasiliano è attualmente in carcere presso la sede della polizia federale di Brasilia per un altro procedimento penale.

Per effetto della decisione della Corte Suprema non saranno più ammessi ulteriori ricorsi nel processo per il colpo di stato tentato per impedire l’insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva e rimanere al potere dopo la sconfitta alla elezioni del 2022.

Ora spetta al giudice Alexandre de Moraes, relatore del procedimento, emettere l’ordine formale che dà avvio alla fase di esecuzione della pena: da quel momento i condannati saranno trasferiti verso le strutture penitenziarie indicate dalla magistratura. Oltre a Bolsonaro, la sentenza è stata dichiarata definitivamente chiusa anche per altri due condannati nello stesso procedimento: il deputato federale Alexandre Ramagem, ex direttore dell’Agenzia brasiliana di intelligence (Abin), condannato a 16 anni e l’ex ministro della Giustizia Anderson Torres, condannato a 24 anni.