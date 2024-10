‘Non imbarcò gruppo di ebrei’, multa Usa da 4 milioni a Lufthansa

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Le autorità statunitensi hanno inflitto a Lufthansa una sanzione record di 4 milioni di dollari dopo aver scoperto che la compagnia aerea aveva discriminato più di 100 viaggiatori ebrei, impedendo loro di imbarcarsi su un volo nel 2022.

Ai 128 passeggeri è stato negato l’imbarco su un volo in coincidenza dopo che alcuni non hanno seguito le istruzioni, compresi i requisiti della maschera Covid, su un volo dagli Stati Uniti alla Germania, hanno detto le autorità dei trasporti statunitensi. Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ha affermato che la sanzione per il rifiuto di imbarco del 3 maggio 2022 a Francoforte è stata la più grande mai comminata per violazione dei diritti civili.

I viaggiatori – che indossavano abiti distintivi tra cui cappelli e giacche neri – hanno detto agli investigatori di essere stati trattati come se fossero un unico gruppo, anche se molti non volavano insieme e non si conoscevano. Lufthansa ha negato l’imbarco “a tutti per l’apparente comportamento scorretto di alcuni, perché erano apertamente e visibilmente ebrei”, hanno affermato le autorità del Dipartimento dei Trasporti (Dot) in un documento.

Il problema è iniziato quando il capitano del primo volo ha riferito alla sicurezza della Lufthansa che alcuni passeggeri non stavano seguendo le regole, incluso indossare mascherine durante il viaggio e non stare in gruppo nei corridoi o vicino alle uscite di emergenza. Le autorità del Dot hanno ricevuto più di 40 denunce di discriminazione da parte di passeggeri ebrei.

Lufthansa ha dichiarato al Dot di essersi scusata pubblicamente in numerose occasioni per aver impedito ai passeggeri di continuare il viaggio, ma ha negato qualsiasi suggerimento che qualcuno dei suoi dipendenti sia coinvolto in qualsiasi forma di discriminazione. In una dichiarazione successiva all’annuncio della multa, la compagnia aerea ha affermato di aver implementato un nuovo programma di formazione “per affrontare l’antisemitismo e la discriminazione”.