‘Putin pronto al cessate il fuoco sulle linee attuali’

(Keystone-ATS) Un cessate il fuoco che sancisca le attuali posizioni sul terreno: sono queste le condizioni a cui Vladimir Putin sarebbe pronto a fermare le ostilità in Ucraina, secondo un articolo della Reuters che cita quattro fonti vicine al presidente russo.

Lo stesso Putin ha affermato di essere sì pronto a trattative che partano dalla “realtà che si è creata sul terreno”, ma ha aggiunto che la base deve essere la bozza delineata da negoziatori ucraini e russi a Istanbul nel marzo 2022. Mentre il suo portavoce, Dmitry Peskov, ha smentito che possa essere accettato un congelamento delle ostilità sulle attuali posizioni.

“Il presidente ha detto ripetutamente di essere pronto a negoziati, ma per raggiungere gli obiettivi che ora stiamo raggiungendo con l’operazione militare speciale”, ha affermato Peskov. Posizioni non chiare, dunque, mentre l’Ue esprime scetticismo. “Solo una speculazione” basata su “fonti anonime”, ha detto all’agenzia italiana Ansa un alto funzionario europeo commentando l’articolo. Mentre secondo il cancelliere tedesco Olaf Scholz, “questa guerra può finire soltanto quando la Russia capirà di dover ritirare le sue truppe”.

La bozza di Istanbul prevedeva di mettere a punto meccanismi per la sicurezza dell’Ucraina escludendo un suo ingresso nella Nato, ma con garanzie fornite da diversi Paesi mentre si ipotizzava che i negoziati sul futuro della Crimea e del Donbass potessero durare fino a 15 anni. In un’intervista il capo negoziatore ucraino, David Arakhamia, ha detto che Kiev decise di abbandonare i negoziati per varie regioni, tra cui le pressioni dell’allora premier britannico Boris Johnson.

La Russia si è sentita “ingannata” da questa retromarcia, secondo Putin, che ora aggiunge un altro elemento di incognita. La legittimità di Volodymyr Zelensky come presidente ucraino, ha detto, è “scaduta” con la fine del suo mandato, il 20 maggio. E quindi Mosca chiede ora di sapere dalle istituzioni ucraine quali siano le autorità legittime con cui aprire eventuali negoziati.