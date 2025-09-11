The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

‘Scritte antifasciste sulle munizioni del killer di Kirk’

Keystone-SDA

Nelle munizioni usate dal killer di Charlie Kirk erano incise espressioni riconducibili all'ideologia antifascista e transgender.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il fucile usato per la sparatoria è stato trovato nei boschi vicino all’università Utah Valley.

L’arma era avvolta in un asciugamano con un bossolo ancora in canna. Nel caricatore c’erano tre colpi non sparati, tutti con scritte incise.

Gli investigatori hanno recuperato un fucile a otturatore ad alta potenza vicino alla scena dell’attentato, ha confermato Robert Bohls, agente speciale dell’Fbi, durante una conferenza stampa, senza fornire ulteriori dettagli sull’arma.

Gli investigatori, ha poi aggiunto lo stesso Bohls, sono inoltre in possesso di impronte di piedi, palmi e avambracci del presunto killer e le stanno esaminando.

Stando al commissario del dipartimento della sicurezza dello Utah Beau Mason, l’assassino “sembra essere in età universitaria” e “si è mescolato bene nel campus”. Gli inquirenti sono stati in grado di tracciare grazie alle telecamere i movimenti del cecchino sino a quando è salito sul tetto di un edificio, da dove ha sparato. Quindi è sceso e fuggito.

L’Fbi ha intanto diffuso su X la foto del presunto killer di Kirk, chiedendo “l’aiuto del pubblico per identificare questa persona di interesse in relazione alla sparatoria mortale” alla Utah Valley University.

Nelle due immagini postate appare un giovane con sneakers, jeans, maglietta nera a maniche lunghe con l’immagine della bandiera Usa su cui vola l’aquila, cappellino scuro da baseball e occhiali da sole neri.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Aylin Elçi

Vorreste sapere se siete a rischio di contrarre una malattia? Perché sì o perché no?

Fino a che punto vorreste conoscere in anticipo una possibile predisposizione a una malattia? Raccontateci la vostra storia.

Partecipa alla discussione
1 Mi piace
2 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
67 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR