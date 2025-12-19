The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
‘TikTok ha firmato l’accordo per vendere la sua attività in Usa’

TikTok ha firmato un accordo per vendere la sua entità statunitense a una joint venture controllata da investitori americani, secondo un memo interno visionato da Axios.

(Keystone-ATS) L’accordo metterebbe fine a una saga durata anni per costringere la casa madre cinese di TikTok, ByteDance, a cedere le operazioni statunitensi a proprietari nazionali, al fine di attenuare le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale. La chiusura dell’operazione è prevista per il 22 gennaio, secondo un memo interno inviato dall’amministratore delegato Shou Chew.

Oracle, Silver Lake e MGX, società con sede ad Abu Dhabi, deterranno complessivamente il 45% dell’entità statunitense. Quasi un terzo della società sarà detenuto da affiliati degli attuali investitori di ByteDance, mentre quasi il 20% resterà a ByteDance.

Ricapitolando rapidamente: la Casa Bianca e il governo cinese avevano raggiunto a settembre un accordo di principio per vendere le operazioni statunitensi di TikTok a una joint venture controllata da un gruppo di investitori americani guidato da Andreessen Horowitz, Silver Lake e Oracle. Trump aveva emesso per la prima volta un ordine esecutivo nel 2020 chiedendo a ByteDance di vendere le operazioni statunitensi.

Nel 2024 il Congresso ha approvato una legge per imporre il divieto dell’app qualora la vendita non fosse avvenuta. A gennaio la Corte Suprema ha confermato quella legge. Trump ne ha ripetutamente rinviato l’applicazione tramite una serie di ordini esecutivi, mentre la sua amministrazione cercava di negoziare una vendita.

