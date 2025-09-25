The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
‘Uefa valuta sospensione Israele’, Times

Keystone-SDA

L'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione "è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole". Lo scrive il britannico Times.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Una eventuale decisione in tal senso chiuderebbe le porte ai prossimi Mondiali e comporterebbe l’esclusione del Maccabi Tel Aviv dall’Europa League.

Il ministro israeliano dello sport, Miki Zohar, ha affermato ai media israeliani di “essere al lavoro con il premier Benyamin Netanyahu per impedire questa mossa”.

Italia-Israele in programma il 14 ottobre

La nazionale di Israele è attesa inoltre dalla partita contro l’Italia, il 14 ottobre a Udine, valida per la qualificazione al Mondiale. La partita è stata al centro di forti polemiche, con richieste di non giocare o di gesti contro la guerra a Gaza.

Una sospensione di Israele da parte dell’Uefa comporterebbe nel caso anche lo stop alle qualificazioni Mondiali, che sono organizzati dalla Fifa ma nella fase di qualificazione è sotto egida Uefa.

