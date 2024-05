È invasione di coreani a Iseltwald, AutoPostale cerca alternative

(Keystone-ATS) È invasione di sudcoreani a Iseltwald (BE): il sovraffollamento turistico sta mettendo in difficoltà il piccolo villaggio sul lago di Brienz, reso famoso da una serie di Netflix, e AutoPostale cerca di correre ai ripari.

Si prova a canalizzare il flusso su altre destinazioni dell’Oberland bernese.

L’azienda ha così lanciato la sua prima campagna in lingua coreana, ha fatto sapere la società di trasporti su internet. Grazie a indicazioni sulle finestre degli autopostali a due piani e schermi alla fermata Iseltwald gli ospiti possono attivare un codice QR e giungere a una pagina web, che all’insegna del motto “Discover more” permette di scoprire altre destinazioni raggiungibili con una gita di un giorno da Interlaken (BE). Sono evidenziati ad esempio i viaggi sui passi, la linea Rosenlaui, i percorsi Wilderswil-Saxeten e Lauterbrunnen-Isenfluh.

Iseltwald è invasa dai turisti dopo che una scena chiave della serie coreana “Crash Landing on You” è stata girata sul pontile della località. Questo ha messo sotto pressione gli autopostali: se nel 2019 circa 90’000 persone viaggiavano da Interlaken a Iseltwald, nel 2023 il loro numero è triplicato.

Dopo che l’anno scorso si sono verificate scene caotiche nel villaggio i pullman devono ora prenotare i parcheggi. I fan della serie pagano anche una tassa di cinque franchi per poter camminare sul pontile. AutoPostale ha da parte sua istituito una linea diretta e impiega autobus a due piani.

L’arrivo di turisti in massa non è destinato a finire presto, tutt’altro: AutoPostale si aspetta che in futuro si rechino a Iseltwald anche sempre più ospiti indiani, visto che la serie cult di Netflix viene ora anche trasmessa nella lingua del paese che è da poco diventato il più popoloso al mondo.