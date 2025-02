È morto Eugen Kägi: la sua azienda produce il “Kägi fret”

Keystone-SDA

È morto Eugen Kägi, imprenditore sangallese che è stato alla testa della Kägi Söhne, Toggenburger Waffeln- & Biscuitfabrik, l'azienda famigliare nota per uno dei più classici snack svizzeri, il "Kägi fret". Il 96enne si è spento lo scorso 13 febbraio.

(Keystone-ATS) Il Toggenburgo ha perso un imprenditore pionieristico e una figura pubblica influente, si legge in un comunicato diffuso dal comune di Lichtensteig (SG). Nato il 19 settembre 1928, Kägi era cresciuto a Bad Ragaz: la famiglia si è poi trasferita a Lichtensteig quando il padre, Otto Kägi, acquistò la proprietà Hecht con la sua panetteria-pasticceria e il suo ristorante. Eugen Kägi Senior lasciò poi in eredità l’azienda di famiglia ai suoi tre figli, Otto, Alfred ed Eugen. Questi ultimi hanno portato l’impresa al successo internazionale con il “Kägi fret”, un wafer sottile e croccante ricoperto di cioccolato al latte

“Grazie alla sua lungimiranza imprenditoriale e al suo spirito innovativo, Eugen Kägi ha dato un contributo significativo allo sviluppo economico della regione del Toggenburgo”, si legge nella nota. “Sotto la sua guida, l’azienda si è espansa a livello internazionale, ha creato numerosi posti di lavoro ed è diventata uno dei marchi più conosciuti in Svizzera”. Oltre alle sue attività commerciali, Eugen Kägi era anche fortemente impegnato nella società: è stato infatti granconsigliere PPD (oggi Centro), giudice non togato nonché personalità attiva in campo musicale e sociale.