È morto Gary “Mani” Mounfield, bassista degli Stone Roses

Keystone-SDA

Gary "Mani" Mounfield, bassista degli Stone Roses, leggendaria band di Manchester è morto all'età di 63 anni. Lo scrive la Bbc.

(Keystone-ATS) Il basso di Mounfield era parte integrante del sound “baggy” degli Stone Roses, alla cui reunion partecipò in occasione di un tour nel 2012.

Mounfieldf ha fatto parte anche di un altro gruppo fondamentale della scena musicale alternative/indie, i Primal Scream, a partire dal 1996 e ha suonato con loro per 15 anni.

Il fratello del musicista, Greg, ha annunciato la sua morte “con il cuore pesante” in un post su Facebook. Il cantante degli Oasis, Liam Gallagher, ha guidato la lunga lista di tributi, scrivendo: “Scioccato e assolutamente devastato nell’apprendere la notizia di Mani. Il mio eroe, R.I.P. Kid”.