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È morto il filosofo tedesco Jurgen Habermas

Keystone-SDA

È morto oggi a 96 anni a Starnberg, nel sud della Germania, il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas. Lo ha reso noto la sua casa editrice, Suhrkamp.

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(Keystone-ATS) Professore universitario, era considerato il filosofo tedesco più influente e conosciuto del suo tempo, dopo aver plasmato il dibattito intellettuale per decenni, ricorda Bild. I suoi libri – da “La conoscenza e gli interessi umani” a “La teoria dell’azione comunicativa” – lo resero famoso in tutto il mondo.

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