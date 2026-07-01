È morto Victor Willis, frontman dei Village People

Keystone-SDA

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È morto Victor Willis, il cantante, leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo annuncia la band su Facebook.

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(Keystone-ATS) “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa di Victor Willis, cantante dei Village People. Victor si è spento martedì 30 giugno 2026 a seguito di una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy”, si legge sulla pagina ufficiale. Willis era nato il 1° luglio 1951 a Dallas.

Willis, cresciuto cantando gospel nella chiesa battista di San Francisco dove suo padre era predicatore, è stato un personaggio centrale nella nascita nel gruppo, avvenuta nel 1977. Allora conobbe i produttori Jacques Morali e Henri Belolo, che lo ingaggiarono inizialmente per cantare i cori di background per un album del trio The Ritchie Family. Completato il disco, Morali lo contattò per un altro progetto musicale che lui e Belolo stavano pianificando, quello di un concept group, che si rivelò essere i Village People.

I primi quattro brani, San Francisco (You’ve Got Me), In Hollywood (Everyone’s a Star), Fire Island e Village People, furono registrati da Willis con coristi professionisti e pubblicati come album di debutto Village People nel 1977. L’album scalò rapidamente le classifiche dance e divenne un successo internazionale. Willis da allora, fino al 1980, quando lasciò il gruppo, è stato anche coautore di alcuni dei maggiori successi dei Village People, come Macho Man, YMCA, In the Navy e Go West.

Negli anni seguenti ha affrontato problemi personali e con la giustizia legati all’abuso di droghe, fino alla disintossicazione nel 2007. Nel 2017 è rientrato come frontman nei Village People ed ha ricominciato ad esibirsi nei tour internazionali del gruppo.