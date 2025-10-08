È un autista Uber l’uomo accusato dell’incendio a Los Angeles

Keystone-SDA

È stato arrestato in Florida Jonathan Rinderknecht, 29 anni, sospettato di aver dato origine al più devastante incendio nella storia di Los Angeles che tra il 7 e l'8 gennaio scorso ha devastato la ricca area di Pacific Palisades e Malibu.

(Keystone-ATS) Il rogo ha ucciso 12 persone e distrutto oltre 6800 edifici su 9500 ettari di terreno.

Secondo le autorità federali, il rogo principale fu una riaccensione del ‘Lachman fire’, un incendio che Rinderknecht avrebbe appiccato con una fiamma libera poco dopo la mezzanotte di Capodanno, vicino al sentiero di Skull Rock, molto conosciuto a chi ama fare passeggiate panoramiche tra canyon e colline della zona. L’uomo, un autista Uber che conosceva bene l’area, aveva appena lasciato un cliente in una casa del quartiere ed è salito sull’altura, dove ha girato alcuni video e ascoltato un brano rap con immagini di oggetti dati alle fiamme.

Le indagini, durate nove mesi e coordinate dal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Atf), hanno escluso l’ipotesi di fuochi d’artificio o linee elettriche. “Siamo certi di poter dimostrare che il sospetto ha agito in modo intenzionale e doloso”, ha dichiarato in conferenza stampa il procuratore Bill Essayli, aggiungendo che tra le prove figurano anche immagini generate su ChatGPT in cui Rinderknecht rappresentava città distrutte dal fuoco.

La notte del 1° gennaio, le fiamme si diffusero rapidamente tra la vegetazione densa, ma i vigili del fuoco riuscirono a contenerle. Tuttavia, secondo gli investigatori, il fuoco covò sottoterra per quasi una settimana e il 7 gennaio, spinto da venti da uragano, si riaccese trasformandosi in un inferno che distrusse case e spiagge di Malibu.

Rinderknecht si è allontanato quando ha visto arrivare i primi pompieri, allertati da un residente. All’epoca abitava a Los Angeles, ma dopo il disastro si è trasferito in Florida e “ha fornito dichiarazioni false” agli inquirenti. “Anche se ha appiccato il fuoco di Capodanno, Rinderknecht è accusato di aver provocato il Palisade Fire”, ha chiarito Essayli, che sta valutando se includere nei capi d’accusa anche l’omicidio colposo.