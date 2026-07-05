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Île d’Ogoz (FR): cade da torre castello, ferito

Keystone-SDA

Un 22enne è rimasto ferito dopo che, ieri sera, è caduto da una delle torri del castello in rovina sull'Île d'Ogoz, nel canton Friburgo. Il malcapitato, per ragioni sconosciute, è precipitato da un'altezza di circa dieci metri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Stando a quanto riferisce oggi in una nota la polizia friburghese, l’incidente è avvenuto poco prima delle 22.00. Il giovane si trovava sul posto in compagnia di alcuni amici.

Il ferito è stato trasportato in ospedale con un elicottero della Rega. Un’inchiesta dovrà ora stabilire le circostanze esatte di quanto successo.

L’Île d’Ogoz si trova nel Lago della Gruyère, un bacino artificiale, sul territorio del comune di Pont-en-Ogoz. È nota per accogliere le rovine di un castello, con in particolare due caratteristiche torri. Quando l’acqua del lago è bassa, è raggiungibile a piedi attraverso un lembo di terra.

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